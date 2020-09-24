У жителя Херсонщины полицейские нашли арсенал с оружием и боеприпасами

У мужчины на хранении было более 2 тысяч патронов

У мужчины на хранении было более 2 тысяч патронов

Фото: Нацполиция

В доме жителя одного из сел Великолепетиского района правоохранители обнаружили и изъяли арсенал боеприпасов как современного производства, так и советских времен и Второй мировой войны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Домовладение 62-летнего мужчины оказалось "нашпиговано" различными видами оружия, патронов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Опасные предметы хранились в коробках в двух сумках. Правоохранители изъяли пистолеты, более 2000 крупнокалиберных патронов для винтовок и пистолетов, 4 гранаты (Ф-1, РГД-5 и времен Второй мировой войны), запалы к гранатам и электродетонаторы.

Мужчина пояснил, что сумки с опасными предметами якобы нашел на берегу реки и хранил дома без противоправной цели.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, следователи Национальной полиции разоблачили преступную группировку, которая действовала на территории всего государства. В него входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира.