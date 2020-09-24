15:59  24 сентября
Добкин обещает снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес
09:02  24 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали
08:14  24 сентября
Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 14:31 7

У жителя Херсонщины полицейские нашли арсенал с оружием и боеприпасами

24 сентября 2020, 14:31 7
Читайте також українською мовою
У мужчины на хранении было более 2 тысяч патронов
У мужчины на хранении было более 2 тысяч патронов
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В доме жителя одного из сел Великолепетиского района правоохранители обнаружили и изъяли арсенал боеприпасов как современного производства, так и советских времен и Второй мировой войны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Домовладение 62-летнего мужчины оказалось "нашпиговано" различными видами оружия, патронов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Опасные предметы хранились в коробках в двух сумках. Правоохранители изъяли пистолеты, более 2000 крупнокалиберных патронов для винтовок и пистолетов, 4 гранаты (Ф-1, РГД-5 и времен Второй мировой войны), запалы к гранатам и электродетонаторы.

Мужчина пояснил, что сумки с опасными предметами якобы нашел на берегу реки и хранил дома без противоправной цели.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, следователи Национальной полиции разоблачили преступную группировку, которая действовала на территории всего государства. В него входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира.

оружие полиция правоохранители Нацполиция Боеприпасы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »