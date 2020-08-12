Нардеп Потураєв пояснив, чому свого часу Балоня призначили головою Кіровоградської ОДА

За словами керівника кіровоградських "Слуг народу" трапився "збій в системі"

За словами керівника кіровоградських "Слуг народу" трапився "збій в системі"

Фото: Liga.net

Керівник обласної організації партії «Слуга народу» Микита Потураєв вибачився від імені політичної сили за призначення Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Про це він заявив на прес-конференції сьогодні, 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на CBN.

Нам ніколи не було незручно приносити вибачення, якщо ми помиляємось. Тому приношу вибачення", – сказав Потураєв.

Він також назвав рішення про призначення Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА "збоєм системи".

На розгляді нині знаходяться декілька достойних кандидатур. Сподіваюся, з третього разу все буде добре", – зазначив Микита Потураєв.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

5 серпня Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Сьогодні стало відомо, що члени уряду передумали й відкликали цю рекомендацію через наявність у Міщенка конфлікту інтересів.