Нардеп Потураєв пояснив, чому свого часу Балоня призначили головою Кіровоградської ОДА
Керівник обласної організації партії «Слуга народу» Микита Потураєв вибачився від імені політичної сили за призначення Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА.
Про це він заявив на прес-конференції сьогодні, 12 серпня, передає RegioNews з посиланням на CBN.
Нам ніколи не було незручно приносити вибачення, якщо ми помиляємось. Тому приношу вибачення", – сказав Потураєв.
Він також назвав рішення про призначення Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА "збоєм системи".
На розгляді нині знаходяться декілька достойних кандидатур. Сподіваюся, з третього разу все буде добре", – зазначив Микита Потураєв.
Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.
5 серпня Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.
Сьогодні стало відомо, що члени уряду передумали й відкликали цю рекомендацію через наявність у Міщенка конфлікту інтересів.