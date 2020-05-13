10:00  13 мая
Коронавирус в Украине: 16425 больных, за сутки 402 новых случая
12:57  13 мая
Кличко хочет открыть метро с 25 мая
08:54  13 мая
Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 16:15 4

В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 16:15 4
Читайте також українською мовою
Правоохранители задержали наркодельца
Фото: Pixabay
Правоохранители задержали наркодельца

12 мая в Кировоградской области сотрудники Нацполиции задержали 49-летнего мужчину, который у себя дома устроил нарколабораторию.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на управление противодействия наркопреступности полиции Кировоградской области.

К правоохранителям поступила информация, что один из жителей области изготавливает психотропные вещества и потом их сбывает. Полиция выехала к горожанину с проверкой.

На месте обнаружили оборудование и прекурсоры для изготовления психотропных веществ и амфетамин весом 50 грамм.

Во время осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, полицейские конфисковали 5 слип-пакетов с амфетамином, общим весом 450 грамм.

Мужчину задержали.

Уголовное производство начали по факту похищения оборудования,предназначенного для изготовления наркотических средств и по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Жителю Кировоградской области грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали RegioNews ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы с наркотиками на четверть миллиона гривен.


наркотики преступление полиция Кировоградская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Возле Львова задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан
13 мая 2020, 09:19
На Донетчине задержали полицейского-взяточника
05 мая 2020, 16:22
Харьковские полицейские, задержанные за "крышевание" вырубки лесов, вышли из СИЗО под залог
05 мая 2020, 14:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
06 мая 2020, 14:51
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Все досье »