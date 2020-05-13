В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию

Правоохранители задержали наркодельца

Фото: Pixabay

Правоохранители задержали наркодельца

12 мая в Кировоградской области сотрудники Нацполиции задержали 49-летнего мужчину, который у себя дома устроил нарколабораторию.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на управление противодействия наркопреступности полиции Кировоградской области.

К правоохранителям поступила информация, что один из жителей области изготавливает психотропные вещества и потом их сбывает. Полиция выехала к горожанину с проверкой.

На месте обнаружили оборудование и прекурсоры для изготовления психотропных веществ и амфетамин весом 50 грамм.

Во время осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, полицейские конфисковали 5 слип-пакетов с амфетамином, общим весом 450 грамм.

Мужчину задержали.

Уголовное производство начали по факту похищения оборудования,предназначенного для изготовления наркотических средств и по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Жителю Кировоградской области грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали RegioNews ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы с наркотиками на четверть миллиона гривен.