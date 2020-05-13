В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию
12 мая в Кировоградской области сотрудники Нацполиции задержали 49-летнего мужчину, который у себя дома устроил нарколабораторию.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на управление противодействия наркопреступности полиции Кировоградской области.
К правоохранителям поступила информация, что один из жителей области изготавливает психотропные вещества и потом их сбывает. Полиция выехала к горожанину с проверкой.
На месте обнаружили оборудование и прекурсоры для изготовления психотропных веществ и амфетамин весом 50 грамм.
Во время осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, полицейские конфисковали 5 слип-пакетов с амфетамином, общим весом 450 грамм.
Мужчину задержали.
Уголовное производство начали по факту похищения оборудования,предназначенного для изготовления наркотических средств и по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Жителю Кировоградской области грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писали RegioNews ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы с наркотиками на четверть миллиона гривен.
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