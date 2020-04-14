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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 18:35 1

В Кривом Роге изъяли оружие и наркотики на почти миллион гривен

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14 апреля 2020, 18:35 1
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы с наркотиками на четверть миллиона гривен
Фото:depositphotos
В городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы с наркотиками на четверть миллиона гривен

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

14 апреля правоохранители задержали троих горожан из Кривого Рога, которые изготовляли и сбывали наркотики. Правоохранители провели 9 обысков по месту жительства подозреваемых. Изъяли более килограмма марихуаны и метадона, а также оружие - гранату РГД-5, карабин и патроны.

В квартире, где проживал один из задержанных, полицейские обнаружили нарколабораторию. Там тоже находились сырье для изготовления метамфетамина и деньги, вырученные за продажу наркотиков.

Спецоперацию проводили совместно с работниками оперативного подразделения УСБУ и управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области. Силовую поддержку обеспечивали полицейские полка полиции особого назначения.

Задержанным грозит от шести до 10 лет лишения свободы. Также полицейские пытаются установить и задержать остальных участников преступной группы.

Как писали RegioNews ранее, 27 марта правоохранители Запорожской области задержали группу лиц по подозрению в контрабанде, изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров в различные регионы страны.


наркотики полиция Днепропетровская область Кривой Рог
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