На Кіровоградщині викрили нарколабораторію
12 травня у Кіровоградській області співробітники Нацполіції затримали 49-річного чоловіка, який у себе вдома влаштував нарколабораторію.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області.
До правоохоронців надійшла інформація, що один із мешканців області виготовляє психотропні речовини та потім їх збуває. Поліція виїхала до містянина з перевіркою.
На місці виявили обладнання і прекурсори для виготовлення психотропних речовин та амфетамін вагою 50 грам.
Під час огляду автомобіля, який належить підозрюваному, поліцейські конфіскували 5 сліп-пакетів із амфетаміном, загальною вагою 450 грам.
Чоловіка затримали.
Кримінальне провадження розпочали за фактом викрадення обладнання призначеного для виготовлення наркотичних засобів та за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Мешканцю Кіровоградської області загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як писали RegioNews раніше, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліцейські затримали членів злочинної групи з наркотиками на чверть мільйона гривень.
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