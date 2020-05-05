На Донетчине задержали полицейского-взяточника

В Покровске на взятке "погорел” оперуполномоченный

Фото: Национальная полиция

В Покровске на взятке "погорел” оперуполномоченный

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали 38-летнего оперуполномоченного полицейского участка в городе Покровск Донецкой области, который требовал у мужчины 20 тысяч гривен взятки

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на полицию Донецкой области.

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции задержал горожанина, у которого обнаружили амфетамин. Правоохранитель не задокументировал факт правонарушения, а потребовал у задержанного 20 тысяч гривен в обмен на непривлечение к ответственности. Горожанин сразу передал мужчине 5 тысяч, которые имел в кошельке, остальное обещал принести позже.

В следующий раз оперуполномоченный приехал на место передачи денег со своим сообщником, который и забрал остальное. Впоследствии посредника задержала полиция. Сам подозреваемый скрылся с места преступления на собственном автомобиле, на ходу выбросив из салона 76 расфасованных пакетиков с наркотиками.

В его авто и в доме по месту жительства провели обыски. Изъяли 1700 долларов США, мобильные терминалы, черновые записи относительно сбыта наркотических веществ, электронные весы, расфасованное вещество неизвестного происхождения.

Сейчас подозреваемого задержали. Суд отправил его под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 126 тысяч гривен.

Как писали RegioNews ранее,на Одесщине прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства за похищение человека.