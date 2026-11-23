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Западные разведывательные службы предупреждают о возможной новой ядерной угрозе со стороны России. По их оценкам, Москва может в ближайшие недели вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкие издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, сообщает RegioNews.

По информации журналистов, соответствующее предупреждение уже получили несколько стран НАТО. В частности, германский Бундесвер проинформировал министра обороны Бориса Писториуса и других представителей правительства.

По оценкам западных разведок и военных ведомств, российский спутник под названием "Спутник-S" якобы уже полностью готов к запуску и находится неподалеку от Москвы. После вывода на орбиту он может стать боеспособным в течение короткого времени.

Эксперты предупреждают, что размещение ядерного оружия в космосе может представлять серьезную угрозу для спутниковой инфраструктуры. При ядерном взрыве на орбите значительное количество космических аппаратов может выйти из строя.

В частности, глава Космического командования США Стивен Вайтинг заявлял, что около трети спутников на низкой околоземной орбите могут прекратить работу уже в первые часы или дни после такого взрыва. Остальные аппараты, по его оценке, могут постепенно выходить из строя в течение следующих месяцев.

Еще одним возможным последствием станет мощный электромагнитный импульс, который может повредить технические системы на Земле. Генерал-майор Армин Фляйшманн из Командования кибер- и информационного пространства Германии предупредил о рисках масштабных перебоев с электроснабжением, связью и навигацией.

В то же время в посольстве России заявили, что не располагают информацией об описанных планах. Там отвергли обвинения в космической деятельности РФ, назвав их частью пропагандистской кампании.

Напомним, по итогам трехсторонних переговоров в Китае обнародовали совместную декларацию США, России и КНР. В документе говорится о ядерной безопасности, поставках энергоресурсов, реформе ООН и деятельности международных судов.

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