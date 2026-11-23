Фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. За ночь спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели работали беспрерывно, шаг за шагом разбирая обломки и ища людей.

"Эта ночь стала тяжелым испытанием для семей погибших и всех, кто без устали боролся за спасение людей", – отметили в ГСЧС.

Работы приходилось временно приостанавливать только при объявлении воздушных тревог.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте продолжают работу соответствующие службы.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате российской атаки разрушена багаэтажка. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован. Было известно о десяти погибших, среди них 18-летний юноша.

Спасатели также извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки 7-летнего мальчика. Ребенок провел под обломками дома в Дымере около 13-14 часов после российского удара.