Фото: полиция

В понедельник, 23 ноября, около 10:00 в Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На бульваре Михновского водитель Buick Regal двигался по направлению к мосту Патона, когда столкнулся с металлическим отбойником. После столкновения автомобиль потерял управление, пересек две полосы движения и врезался в электроопору.

От полученных травм 32-летний водитель погиб.

На месте работают следователи, патрульные полицейские и спасатели ГСЧС. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 22 ноября на Львовщине столкнулись две легковушки. Один человек погиб, двое пострадали.