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В течение прошлой недели российские войска 100 раз атаковали энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру Украины. По состоянию на утро 23 ноября часть потребителей в семи областях остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Из-за российских обстрелов и боевых действий часть потребителей остается без света в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Всего за прошедшую неделю зафиксировано 224 инцидента, повлекшие повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Самой сложной остается ситуация на Одесщине и Днепропетровщине, где в результате атак получили значительные разрушения энергетические объекты. Энергетикам удалось восстановить питание критической инфраструктуры, постепенно возвращают электроснабжение и другим потребителям.

В Днепропетровской области из-за риска перегрузки оборудования применяют сетевые ограничения. После возобновления электроснабжения возможны перепады напряжения и аварийные отключения.

Кроме того, 22 ноября российские войска атаковали объект газовой инфраструктуры в Днепропетровской области. Пострадали трое работников: двое получили контузии, еще один получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

В течение 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности ограничение мощности.

Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы, однако повторные российские атаки и воздушные тревоги затрудняют их проведение.

Напомним, в ночь на 23 ноября РФ атаковала Украину 153 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 7 локациях.