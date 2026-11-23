Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российской атаки на Лозовую Харьковской области увеличилось до семи человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Один из ударных беспилотников попал во двор около девятиэтажного дома в центре города.

В результате удара загорелись автомобили и квартира на шестом этаже многоэтажки.

По другому адресу пожар возник на территории частного сектора. Также повреждены жилые дома.

Спасатели ликвидировали все очаги пожаров.

Напомним, российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области утром 23 ноября. Ранее сообщалось о трех пострадавших.