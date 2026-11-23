Атака на Лозовую: повреждены дома, количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате российской атаки на Лозовую Харьковской области увеличилось до семи человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Один из ударных беспилотников попал во двор около девятиэтажного дома в центре города.
В результате удара загорелись автомобили и квартира на шестом этаже многоэтажки.
По другому адресу пожар возник на территории частного сектора. Также повреждены жилые дома.
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров.
Напомним, российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области утром 23 ноября. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
Россияне ударили по неработающей клинике в Запорожье: трое погибших
23 ноября 2026, 13:12В Лозовой количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 11
23 ноября 2026, 12:57На Ровенщине после столкновения трех авто спасатели деблокировали женщину
23 ноября 2026, 12:50В Одессе во время пожара в многоэтажке погибли двое детей, еще три человека пострадали
23 ноября 2026, 12:46Россияне атаковали эвакуационный автомобиль в Краматорске: есть погибшие и раненые
23 ноября 2026, 12:34На Киевщине судьба двух человек после российского удара по Дымеру до сих пор неизвестна
23 ноября 2026, 12:26В Днепре пьяный водитель BMW сбил на переходе 17-летнюю девушку: она погибла
23 ноября 2026, 12:18Ядерное оружие в космосе: западные разведки предупредили о новых планах Кремля
23 ноября 2026, 11:50В Киеве автомобиль Buick влетел в отбойник и электроопору: водитель погиб
23 ноября 2026, 11:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »