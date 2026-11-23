Фото: полиция

ДТП произошло 21 ноября около 23:10 на проспекте Слобожанском в городе Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW двигался по проспекту и сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девушка погибла на месте.

В ходе проверки правоохранители установили, что 23-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 20 ноября в Днепре автомобиль сбил двух подростков на переходе. От полученных травм один из ребят погиб на месте, другой скончался в больнице.