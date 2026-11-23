Фото: ГСЧС Киевщины

В Дымере количество погибших в результате российской атаки возросло до десяти человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одной женщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память всем невинным жертвам российского террора", – написал он.

В 3:28 утра Ткаченко сообщил, что из-под завалов удалось спасти 79-летнюю женщину. Ее госпитализировали, пока медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате российской атаки разрушена багаэтажка. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован. Было известно о четырех погибших, среди них 18-летний юноша.