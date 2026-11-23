Скриншот с видео

В Киевской области спасатели вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки 7-летнего мальчика. Ребенок провел под обломками дома в Дымере около 13-14 часов после российского удара

Об этом RegioNews со ссылкой на полицию области и ГСЧС.

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, сначала спасатели нашли вещи, которые опознали родные мальчика. Впоследствии удалось обнаружить и самого ребенка.

Несмотря на долгое время под завалами, Давид общался со спасателями спокойно и уверял, что с ним все хорошо.

На видео слышен диалог ребенка со спасателем:

– Ты Давид? – Я Давид, не спешите, со мной все хорошо!

Мальчика госпитализировали, пока он находится под наблюдением медиков.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате российской атаки разрушена багаэтажка. Вражеский беспилотник попал в жилой дом около пяти утра, когда люди спали. По состоянию на 23 ноября известно о десяти погибших.