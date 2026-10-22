Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Renault выезжал со второстепенной дороги на перекрестке и не пропустил грузовик MAN. Из-за столкновения грузовой автомобиль отбросило на другую легковушку Opel, двигавшуюся по соседней полосе.

В результате ДТП 60-летний водитель Renault и его 63-летняя пассажирка погибли на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.





Напомним, вечером 21 октября на Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один мужчина, три человека в больнице.