На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое погибших
ДТП произошло утром 22 октября в поселке Бабаи Харьковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки Renault выезжал со второстепенной дороги на перекрестке и не пропустил грузовик MAN. Из-за столкновения грузовой автомобиль отбросило на другую легковушку Opel, двигавшуюся по соседней полосе.
В результате ДТП 60-летний водитель Renault и его 63-летняя пассажирка погибли на месте.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, вечером 21 октября на Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один мужчина, три человека в больнице.
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