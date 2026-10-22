Смертельное ДТП на Волыни: трактор влетел в иномарку

Фото: прокуратура

На Волыни судили водителя трактора за смертельное ДТП. Он столкнулся с иномаркой, в результате чего погибли люди

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Авария произошла зимой 2020 в селе Баковцы Луцкого района. Человек ехал за рулем трактора, к которому был прицеплен культиватор шириной 5 метров без установленных габаритных огней.

Из-за нарушения правил дорожного движения, водитель трактора столкнулся с Hyndai Santa Fe, который ехал по встречной полосе. В результате ДТП водитель легковушки погиб, а пассажир получил серьезные травмы.

Теперь в суде подтвердили, что приговор вступил в законную силу. Водитель трактора получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением свободы на три года права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее муж был госпитализирован.