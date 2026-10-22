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22 октября 2026, 21:57

ДТП в Ровенской области: четверо травмированных, среди них ребенок

22 октября 2026, 21:57
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Фото: полиция Ровенской области
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На объездной вблизи Квасилова в Ровенском районе 22 октября произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно, травмировались четыре человека, среди них ребенок

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Автопроисшествие произошло около 17:00. На месте работает следователь, патрульные регулируют дорожное движение.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

Напомним, в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом . Пассажирка легковушки погибла на месте, ее муж был госпитализирован.

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