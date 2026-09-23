Психологи объяснили, как распознать выгорание и когда пора обращаться за помощью

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Чувство усталости после выходных не всегда означает, что организму просто нужно больше времени на сон или на физический отдых. Иногда это может быть сигналом психологического истощения, когда психике требуется не очередной досуг, а полноценное восстановление

Об этом рассказывает психологи Обуховского районного отделения ОО "Захист Держави" Татьяна Школяр, передает RegioNews .

Есть не менее трех признаков, которые могут свидетельствовать о потребности в психологическом восстановлении.

Первая – человек начинает острее реагировать на обычные мелочи.

Вторая — исчезает желание делать то, что раньше доставляло удовольствие.

Третья — жизнь все чаще проходит в режиме постоянного "надо".

В такой ситуации следует начать не с поиска очередного способа "перетерпеть" усталость, а с честного разговора с собой. В частности, можно задать себе два вопроса: что сейчас забирает больше сил и что хотя бы немного их возвращает?

Ответы могут помочь заметить основные источники истощения и понять, какие действия или условия действительно помогают восстанавливаться.

Если справиться самостоятельно сложно, в Обуховском центре ОО "Захист Держави" можно получить бесплатную консультацию.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.