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22 сентября 2026, 21:36

В Днепропетровской области будут судить мужчину за убийство 88-летней тети

22 сентября 2026, 21:36
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Покрове на Днепропетровщине следователи завершили досудебное расследование в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его 88-летней тетки

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 28 июля 2026 года в одной из квартир по улице Карпатской. По данным следствия, мужчина пришел в квартиру своей тети и на кухне употреблял алкогольные напитки. Впоследствии между родственниками возник словесный конфликт.

После ссоры женщина пошла в другую комнату отдыхать. Через некоторое время мужчина вошел в комнату, где его 88-летняя тетя спала на диване, и начал бить ее кулаками по голове и телу. Он нанес женщине многочисленные удары.

От полученных травм потерпевшая скончалась до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли доказательства, опросили свидетелей и установили личность нападающего.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Досудебное расследование завершено. В суд направили ходатайство о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

Напомним, что в Ровенском районе перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в причинении тяжелого ножевого ранения своему знакомому

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