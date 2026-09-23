В Черкасской области пьяная водитель без прав устроила ДТП: авто перевернулось после наезда на забор

Фото: полиция Черкасской области

В селе Слобода Черкасского района 27-летняя водитель автомобиля Toyota, которая не имела права управления транспортным средством, вызвала ДТП. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения — результат осмотра составил 1,43 промилле

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла около полуночи на улице Соборной. По предварительным данным, водитель не учла дорожную обстановку, не справилась с управлением и въехала на автомобиле в забор. От удара Toyota опрокинулась.

В салоне автомобиля находились пассажиры. Они получили незначительные телесные повреждения, но от госпитализации отказались.

На место ДТП прибыли инспекторы сектора реагирования патрульной полиции. Во время общения с водительской правоохранители обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения.

Женщина согласилась пройти осмотр состояния опьянения. Прибор показал 1,43 промилле алкоголя.

На водительницу полицейские составили три административных протокола: по ч. 1 ст. 126 КУоАП – за управление транспортным средством без предъявления соответствующего удостоверения или иного документа, по ч. 2 ст. 126 КУоАП – за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а также по ст. 130 КУоАП - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Административные материалы правоохранители направили в суд.

Напомним, в Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками . В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Травмированного водителя легковушки и 22-летнюю пассажирку доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали.