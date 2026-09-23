Удар по Александровке: есть погибшие, под завалами могут быть дети

Фото: ОВА

Утром 23 сентября россияне сбросили на поселок Александровка четыре авиабомба. В результате атаки разрушен многоэтажный жилой дом

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает RegioNews.

В результате удара повреждены также еще 11 многоэтажек, 42 частных дома, детский сад, магазин, админздание и 6 автомобилей.

Предварительно под завалами может быть еще восемь человек. Среди них двое детей 2024 и 2025 годов рождения. Экстренные службы работают на месте.

Предварительно, в результате атаки погибли четыре человека, еще четыре человека ранены, среди них - 5-летний ребенок.

Напомним, ранее в результате ударов российских беспилотников и падения их обломков в Киеве погибли два человека, еще по меньшей мере 36 пострадали. Окончательное количество пострадавших устанавливается.