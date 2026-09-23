Россия ударила управляемыми авиабомбами по Сумам: четыре человека в больнице
Российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Предварительно, враг нанес не менее трех ударов по Заречному району города. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .
По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, российские удары пришлись на жилищный сектор, объекты гражданской инфраструктуры и нежилую застройку. Также повреждены автомобили.
"На месте одного из попаданий возник крупный пожар. Четверо раненых уже доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — сообщил Олег Григоров.
Информация о количестве пострадавших и всех последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, что в результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. В частности, беспилотники ударили по АЗС .