Россия ударила управляемыми авиабомбами по Сумам: четыре человека в больнице

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Российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Предварительно, враг нанес не менее трех ударов по Заречному району города. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, российские удары пришлись на жилищный сектор, объекты гражданской инфраструктуры и нежилую застройку. Также повреждены автомобили.

"На месте одного из попаданий возник крупный пожар. Четверо раненых уже доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — сообщил Олег Григоров.

Информация о количестве пострадавших и всех последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. В частности, беспилотники ударили по АЗС .