Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: договорились о встрече в Нью-Йорке

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Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили ряд важных вопросов и договорились о встрече в Нью-Йорке.

"Эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", – заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Трампа за визит в Киев специального представителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. По словам Зеленского, в ходе встречи удалось детально обсудить ситуацию и вопросы, связанные с дальнейшим мирным процессом.

Зеленский подчеркнул, что мирный трек остается приоритетом номер один. Среди возможных направлений совместной работы он назвал деэскалационные шаги и фундаментальные вопросы безопасности, включая энергетическую и продовольственную, а также защиту жизни людей.

"Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги", – сказал президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил Трампа за подписание так называемого закона Линдси Грэмма и отметил необходимость достижения мира.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Владимира Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи во время визита в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Трамп будет находиться в Нью-Йорке 21-22 сентября.