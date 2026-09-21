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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 519 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1660 российских захватчиков, пять танков, четыре бронемашины, 75 артсистем, три РСЗО, три средства ПВО, 1728 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 516 единиц автомобильной техники врага.

Боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.09.26 ориентировочно составили:

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