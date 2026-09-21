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21 сентября 2026, 07:57

Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки почти 1700 российских оккупантов

21 сентября 2026, 07:57
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Фото: 22 ОМБр
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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 519 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1660 российских захватчиков, пять танков, четыре бронемашины, 75 артсистем, три РСЗО, три средства ПВО, 1728 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 516 единиц автомобильной техники врага.

Боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. В столице РФ под ударом оказался столичный нефтеперерабатывающий завод.

Зеленский раскрыл детали совместной спецоперации Сил обороны и СБУ по объектам в Москве.

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