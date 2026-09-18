В Ровенской области воры слили дизель с грузовика почти на 150 тысяч

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области разоблачили мужчин, которые украли почти две тонны дизельного горючего. В общем это топливо почти на 150 тысяч

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В течение апреля-мая 32-летний мужчина в сговоре с 17-летним и 21-летним сообщниками "гастролировали" по территории Ровно и Ровенского района в поисках грузовиков с горючим. Ночью они сливали дизельное горючее из баков в заранее подготовленные канистры.

В общей сложности они украли горючего на 147 920 гривен. Теперь им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который распилил газовый баллончик и ограбил прохожего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.