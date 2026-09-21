На Запорожье из-за атак РФ ранено 8 человек, за сутки – более 1000 ударов

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1003 удара по 60 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранены восемь человек.

Оккупанты совершили 19 авиаударов по Кушугуму, Ясной Поляне, Любимовке, Юрковке, Сергеевке, Михаиле-Лукашевом, Заречном, Умовке, Терсянце, Орехове, Васиновке, Васильевском, Красном Яру, Солнечном и Вольнянце.

Также российские военные применили 752 беспилотника разных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Под атаками оказались Запорожье и десятки населённых пунктов области.

Кроме того, зафиксирован один обстрел из РСЗО по Копаням и 231 артиллерийский удар по населенным пунктам области.

За сутки в соответствующие службы поступило 85 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, накануне оккупанты атаковали беспилотниками Киевщину. В Фастовском и Вышгородском районах зафиксировали повреждения зданий и техники, а в Боярке обломки БпЛА вызвали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет.