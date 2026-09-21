Фото: полиция

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Сумской области погибли два человека, еще трое получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара дрона погибла 38-летняя женщина, а 41-летний мужчина получил ранения. В результате атаки повреждены многоквартирный дом, автомобили, магазин и учебное заведение.

В Хутор-Михайловской громаде из-за удара вражеского беспилотника погиб 54-летний мужчина.

В Конотопской громаде в результате попадания БПЛА травмирована 14-летняя девушка.

В Глуховской громаде вражеский дрон ранил 33-летнего мужчину, а также повредил дом и магазин.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1003 удара по 60 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранены восемь человек.