Фото: Совет обороны Запорожской области

Ночью 21 сентября русские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова и пресс-центр ГСЧС.

Известно о пяти травмированных: трое мужчин и две женщины. Четверо из них пострадали в результате попадания в один из многоэтажных домов, еще один человек – в другом.

Чрезвычайники спасли еще пятерых и эвакуировали 14 жителей, а психологи ГСЧС оказали помощь 16 местным жителям.

Вражеские удары повлекли за собой масштабные пожары. Горели два девятиэтажных дома, торговый центр, а также корпус высшего учебного заведения.

На местах прилетов продолжают работать экстренные и профильные службы, которые ликвидируют последствия ударов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1003 удара по 60 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранены восемь человек.