Последствия вражеских атак на Киевщину: спасатели ликвидировали пожары на СТО и пилораме
В результате вражеских обстрелов в ночь на 21 сентября в Киевской области зафиксированы повреждения инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Бучанском районе спасатели ликвидировали пожар, возникший на станции технического обслуживания (СТО).
В Фастовском районе огнеборцы ликвидировали возгорание в здании пилорамы.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.
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