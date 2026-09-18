В Киевской области мужчина открыл огонь по паре прямо с авто

Фото: Национальная полиция

В Киевской области мужчина открыл огонь из машины, в которой были люди. В результате стрельбы оба получили ранения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел летом вблизи села Ровжи. Мужчина и женщина были возле охотничьего хозяйства. Тогда к ним подошел автомобиль. Прямо из машины неизвестный произвел выстрел в их сторону и уехал в неизвестном направлении.

В результате выстрела мужчина получил пулевое ранение брюшной полости, женщина — огнестрельное ранение ноги. Правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался 51-летний житель столицы. Ему сообщили о подозрении.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.