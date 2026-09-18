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18 сентября 2026, 17:25

В Днепропетровской области подростки обрисовали мемориал нацистской символикой

18 сентября 2026, 17:25
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел в Самаре. Там разоблачили подростков, которые испортили мемориал

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Самаре ребята 17 и 18 лет нанесли нацистскую символику на памятный знак. Речь идет о памятном знаке "Помним ради будущего". Теперь подростки получили подозрение.

Правоохранители отметили, что малыш подростков содержит признаки пропаганды нацистской идеологии и символику национал-социалистического тоталитарного режима.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.

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