На Хмельнитчине женщина оказалась в суде из-за OnlyFans

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В Хмельницкой области рассмотрели дело женщины, которая создает контент для OnlyFans. Налоговая служба подала на нее в суд из-за долга более полумиллиона

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Государственная налоговая служба подала на женщину в суд. По их данным, она в 2023 году получила 139771 доллар дохода от британской компании Fenix International Ltd. Речь идет о разработке контента для OnlyFans.

Женщина не согласилась с этим и подала встречный иск. Однако суд принял сторону налоговой службы. Теперь женщина должна уплатить долг в размере 649 688,75 гривны.

Напомним, ранее в Черниговской области суд рассматривал дело, связанное с заработком на OnlyFans. Налоговая насчитала женщине огромные штрафы и налоги из-за якобы получения доходов с этой платформы.