Bihus.info подбросило дров насчет коррупционной милфы Иры Мудрой, которая творила странные дела за своим любовничком Микитасем

Bihus.info подбросило дров насчет коррупционной милфы Иры Мудрой, которая творила странные дела за своим любовничком Микитасем

Фото: Ирина Мудрая / Facebook

Итак, госпожа так хотела угодить своему милому, что начала искать пути давления на чиновников Минюста. Тогда руководителем офиса противодействия рейдерству руководил Игорь Поночовный, он наотрез отказался подписывать фальсификат. Так что скоро Ира поняла, что его позиция мешает завладеть объектами недвижимости. Из-за этого она инициировала его… увольнение путем реорганизации офиса противодействия рейдерству.

Тогда Ира решила обратиться к Олене Ференс, заместительнице министра юстиции. Она координировала работу офиса противодействия рейдерству и даже дружила с Мудрой. Но Микитась и Мудрая рассматривали возможность давления на Ференс. Ей могли грозить увольнением или распространением компрометирующей информации через подконтрольные медиа, если бы она затягивала с рассмотрением жалоб на действия регистраторов. То есть даже женскую дружбу и секреты Мудрая использовала для того, чтобы помочь любовнику.

Вот и видим наглядный пример, что бывает, когда вот такие "девушки" попадают на должности замминистра. Они там заводят типа друзей, собирают компромат, а потом давят на людей, у которых есть немного совести и чести.

Где-то так в начале карьерного взлета сбили новую Мудрую – ту самую Лизу Ивахненко. Эта бы тоже была такая, и людей бы безосновательно увольняла и рейдерила, если бы оперилась.

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