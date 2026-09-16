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16 сентября 2026, 12:13

На Ровенщине маршрутка наехала на пенсионерку: женщина в больнице

16 сентября 2026, 12:13
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Фото: Национальная полиция
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В Дубне Ровенской областе маршрутка наехала на 66-летнюю пешеходку. Женщина получила травму, ее госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 15 сентября около 10:00 на территории автостанции на улице Забрами.

По предварительным данным следствия, 59-летний водитель Mercedes-Benz, выезжая задним ходом с парковочного места, не заметил женщину, которая двигалась позади транспортного средства, и совершил наезд.

Пострадавшую с переломом ключицы доставили в Дубенскую городскую больницу.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" грузовик насмерть сбил пешехода. 43-летний водитель грузового автомобиля, житель Киевщины, двигался по неосвещенному участку дороги, когда на проезжую часть внезапно вышел мужчина.

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