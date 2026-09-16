Украинские защитники поразили российский Су-24 на аэродроме в Саках
В течение 15 сентября и в ночь на 16 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поразили самолет Су-24. Степень нанесенных повреждений уточняется.
Кроме того, украинские военные поразили ряд других целей врага:
- в районе Донецка поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА;
- в Старомлиновке, Покровске (Донецкая обл.) и Покровском (Запорожская обл.) – пункты управления беспилотниками оккупантов;
- в Довжанске Луганской области – склад боеприпасов;
- в Ровеньках (Луганская обл.) и Бердянске (Запорожская обл.) – базы хранения горюче-смазочных материалов;
- в Суворовом и Рисовом (ТОТ Крыма) поразили посты технических средств разведки "Гренадер".
Напомним, в ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. Также нанесли удары по понуктам управления дронами врага.
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