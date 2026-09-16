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16 сентября 2026, 08:53

Враг атаковал Полтавщину: под ударом оказались промышленность и энергетика

16 сентября 2026, 08:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 16 сентября российские войска совершили атаку на Полтавщину

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в один из промышленных объектов.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БПЛА разного типа. Зафиксированы попадания на семи локациях.

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