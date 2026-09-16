Фото: ГСЧС

После удара беспилотника по пассажирскому поезду в Баштанском районе на Николаевщине возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На момент удара пассажиры и работники поезда успели эвакуироваться на безопасное расстояние, так что обошлось без пострадавших.

Огнеборцы ликвидировали пожар на незначительной площади. Работу усложняли вражеские атаки БпЛА, поэтому они работали с учетом ситуации с безопасностью.

Также спасатели помогли перевезти пассажиров в безопасное место.

Напомним, утром 16 сентября в Николаевской области под вражеский удар попал поезд №122 "Киев - Николаев".

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров усиливать давление на Россию в ответ на атаки по пассажирскому транспорту в Украине.