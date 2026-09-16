В Киеве обломки дрона упали на складские помещения: есть пострадавший
В Святошинском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника на складские помещения пострадал один человек
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, раненого госпитализировали.
На месте до сих пор работают соответствующие службы.
Напомним, в Святошинском районе столицы утром в среду результате дроновой атаки вспыхнуло складское здание.
В ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.
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