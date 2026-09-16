Силы ПВО обезвредили 63 из 80 беспилотников, которыми враг атаковал Украину
В ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 63 российских беспилотника.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, утром 16 сентября в Святошинском районе Киева в результате дроновой атаки вспыхнуло складское здание.
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