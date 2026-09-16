Фото: полиция

Смертельное происшествие произошло 15 сентября около 19:20 в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Бродовской 13-летний парень управлял электросамокатом Kukirin G2 и двигался в направлении улицы Збаражской. Во время движения он не справился с управлением и свалился на тротуар.

В результате падения подросток получил тяжелые травмы. Медики оказывали ему помощь, но по дороге в больницу парень умер.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 14 сентября около 00:10 в Житомирской области перевернулся трактор. 16-летний водитель от полученных травм скончался на месте.