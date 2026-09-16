Вражеский удар по поезду "Киев – Николаев": пассажиров эвакуировали
Войска РФ снова нанесли удар по пассажирскому железнодорожному сообщению
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".
Утром 16 сентября под удар попал поезд №122 "Киев – Николаев". Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды пассажиры, локомотивная и поездная бригады были эвакуированы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Для пассажиров организовуют автобусные трансферы.
Напомним, ночью 15 сентября россияне атаковали тепловоз в Волынской области. В результате вражеского удара он загорелся
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