Атака дронів на Київщину: пошкоджено 17 об'єктів, є постраждалий
У Київській області внаслідок атак російських ударних безпілотників пошкоджено 17 об'єктів. Наслідки зафіксували у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, пошкоджено вісім приватних будинків, п’ять транспортних засобів, комунальну установу, ангарне та виробниче приміщення.
Внаслідок ранкової атаки в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок, трактор та автомобіль. Попередньо, водій авто отримав контузію через дію вибухової хвилі.
Інформація про наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють оперативні служби.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.