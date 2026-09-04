Фото: Прокуратура Украины

В Киевской и Черниговской областях военнослужащим ТЦК и СП сообщили о подозрении в делах относительно незаконного применения силы к гражданским во время мобилизации

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киевской области подозрение также получил начальник одного из отделов районного ТЦК. По данным следствия, он знал о случаях насилия со стороны подчиненного, однако не сообщил об этом правоохранителей.

Следователи установили, что в августе-сентябре 2025 года в Белой Церкви военнослужащий в составе групп оповещения неоднократно применял силу к гражданским. В одном из случаев он избивал мужчину ногами, в частности после того, как тот упал на землю. В другом – нанес гражданину многочисленные удары кулаками по голове.

Начальник отдела ТЦК получал в мессенджере видеозаписи этих инцидентов, однако не уведомил о них орган досудебного расследования. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.

Дело в отношении военнослужащего, применявшего насилие к гражданским, уже передано в суд.

Другой случай произошел в июне 2026 года в Прилуках Черниговской области. В ходе проверки документов полицейские установили, что законных оснований для мобилизации мужчины нет, и сообщили об этом представителю ТЦК.

Несмотря на это, военнослужащий заломил мужу руку и пытался насильно поместить его в служебный автомобиль. В результате пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабную спецоперацию "Честный призыв".

Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Правоохранители сообщили о подозрении 15 человек. Двое фигурантов задержали.

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