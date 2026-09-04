Били та силоміць тягнули до ТЦК: на Київщині та Чернігівщині військовим оголосили підозри

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На Київщині та Чернігівщині військовослужбовцям ТЦК та СП повідомили про підозру у справах щодо незаконного застосування сили до цивільних під час мобілізації

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Київщині підозру також отримав начальник одного з відділів районного ТЦК. За даними слідства, він знав про випадки насильства з боку свого підлеглого, однак не повідомив про це правоохоронців.

Слідчі встановили, що у серпні–вересні 2025 року в Білій Церкві військовослужбовець у складі груп оповіщення неодноразово застосовував силу до цивільних. В одному з випадків він бив чоловіка ногами, зокрема після того, як той упав на землю. В іншому – завдав громадянину численних ударів кулаками по голові.

Начальник відділу ТЦК отримував у месенджері відеозаписи цих інцидентів, проте не повідомив про них орган досудового розслідування. Йому інкримінують ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України.

Справу щодо військовослужбовця, який застосовував насильство до цивільних, уже передали до суду.

Інший випадок стався у червні 2026 року в Прилуках на Чернігівщині. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що законних підстав для мобілізації чоловіка немає, та повідомили про це представнику ТЦК.

Попри це, військовослужбовець заламав чоловікові руку та намагався силоміць помістити його до службового автомобіля. Унаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

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