Атака на Киевщину: враг попал в складские помещения в Бучанском районе

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Российские военные вечером 4 сентября атаковали гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Бучанском районе зафиксировали попадание в складские помещения

Об этом сообщила КОВА, передает RegioNews .

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На местах работают экстренные и профильные службы. Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередные преступления российских военных против гражданского населения.

Жителей Киевщины призвали не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги немедленно направляться в ближайшее укрытие.

Напомним, что россияне 4 сентября в очередной раз атаковали столицу . В результате обстрела получил повреждения заповедник "София Киевская".