Трамп отправляет спецпредставителей в Путин

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Спецпредставители американского президента США в ближайшие дни отправятся в Москву. Ожидается, что разговор будет посвящен переговорам о прекращении войны

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В СМИ появляются данные о поездке спецпредставителей Дональда Трампа в Москву. Отмечается, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер будут обсуждать прекращение войны.

Ожидается, что в субботу, 5 сентября, они проведут переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а на следующий день – 6 сентября встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил Кремлю провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского с целью прекращения войны.

По данным Axios, визит Ретклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

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