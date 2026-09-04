Трамп отправляет спецпредставителей в Путин
Спецпредставители американского президента США в ближайшие дни отправятся в Москву. Ожидается, что разговор будет посвящен переговорам о прекращении войны
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
В СМИ появляются данные о поездке спецпредставителей Дональда Трампа в Москву. Отмечается, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер будут обсуждать прекращение войны.
Ожидается, что в субботу, 5 сентября, они проведут переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а на следующий день – 6 сентября встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил Кремлю провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского с целью прекращения войны.
По данным Axios, визит Ретклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
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