11:49  04 сентября
В Киевской области из 20-метрового колодца достали тела двух мужчин
07:39  04 сентября
Пьяный полицейский на BMW насмерть сбил велосипедиста во Львовской области
10:36  04 сентября
В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2026, 20:49

На Днепропетровщине из-за более 40 вражеских ударов погиб человек и пострадали

04 сентября 2026, 20:49
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение 4 сентября российские войска более 40 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

Для ударов армия РФ применяла беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

На Никопольщине под ударами были Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены инфраструктурные объекты, гимназия, многоквартирные и частные дома и автомобили. Погиб один человек.

В больницу в тяжелом состоянии доставили 73-летнюю женщину. Еще двое мужчин в возрасте 54 и 62 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе русские военные атаковали Вербковскую общину. Повреждена инфраструктура.

В Каменском районе под ударами были Верховцево и Вольногорск. Там повреждены частный дом и инфраструктура.

На Синельниковщине русские войска избивали по Васильковской общине. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Самаровском районе под ударом оказалась Магдалиновская община. Повреждены частные дома и автобус.

На Криворожье российские атаки повредили магазин и автомобили в Зеленодольском обществе.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российские войска снова атаковали город FPV-дронами. В результате ударов загорелись два автомобиля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия погибшие УДАР Днепропетровская область
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
В Николаевской области из-за атак беспилотников повреждены ТЦ и дом, есть пострадавшие
04 сентября 2026, 21:56
Был в розыске: во Львове возле школы нашли мертвого мужчину
04 сентября 2026, 21:45
Атака на Киевщину: враг попал в складские помещения в Бучанском районе
04 сентября 2026, 21:41
В Винницкой области толпа вытащила из авто и избила военного ТЦК
04 сентября 2026, 21:20
В Киеве в результате атаки россиян повреждена территория "Софии Киевской"
04 сентября 2026, 20:45
Трамп отправляет спецпредставителей в Путин
04 сентября 2026, 20:25
НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию против Офиса Генпрокурора
04 сентября 2026, 20:23
В Харькове студент поджег дверь квартиры волонтера после якобы звонка от СБУ
04 сентября 2026, 20:00
В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека и 23 ранены
04 сентября 2026, 19:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Виталий Шабунин
Все блоги »