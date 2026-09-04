На Днепропетровщине из-за более 40 вражеских ударов погиб человек и пострадали
В течение 4 сентября российские войска более 40 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.
Для ударов армия РФ применяла беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.
На Никопольщине под ударами были Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены инфраструктурные объекты, гимназия, многоквартирные и частные дома и автомобили. Погиб один человек.
В больницу в тяжелом состоянии доставили 73-летнюю женщину. Еще двое мужчин в возрасте 54 и 62 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Павлоградском районе русские военные атаковали Вербковскую общину. Повреждена инфраструктура.
В Каменском районе под ударами были Верховцево и Вольногорск. Там повреждены частный дом и инфраструктура.
На Синельниковщине русские войска избивали по Васильковской общине. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В Самаровском районе под ударом оказалась Магдалиновская община. Повреждены частные дома и автобус.
На Криворожье российские атаки повредили магазин и автомобили в Зеленодольском обществе.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области российские войска снова атаковали город FPV-дронами. В результате ударов загорелись два автомобиля.