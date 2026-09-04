На Днепропетровщине из-за более 40 вражеских ударов погиб человек и пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 4 сентября российские войска более 40 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для ударов армия РФ применяла беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

На Никопольщине под ударами были Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены инфраструктурные объекты, гимназия, многоквартирные и частные дома и автомобили. Погиб один человек.

В больницу в тяжелом состоянии доставили 73-летнюю женщину. Еще двое мужчин в возрасте 54 и 62 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе русские военные атаковали Вербковскую общину. Повреждена инфраструктура.

В Каменском районе под ударами были Верховцево и Вольногорск. Там повреждены частный дом и инфраструктура.

На Синельниковщине русские войска избивали по Васильковской общине. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Самаровском районе под ударом оказалась Магдалиновская община. Повреждены частные дома и автобус.

На Криворожье российские атаки повредили магазин и автомобили в Зеленодольском обществе.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российские войска снова атаковали город FPV-дронами. В результате ударов загорелись два автомобиля.