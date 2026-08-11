Россия атаковала несколько районов Днепропетровщины: есть погибшие и раненые дети

Фото: Нацполиция

Российские войска 11 августа атаковали Днепропетровскую область. По данным полиции, в результате обстрелов и ударов беспилотниками погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, среди них — трое детей

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

В Криворожском районе в результате вражеской атаки погиб 15-летний парень. Еще двое несовершеннолетних получили ранения. Информация об их состоянии уточняется.

Также российские беспилотники атаковали город Синельниково. В результате удара погиб 47-летний мужчина, также ранения получила 7-летняя девочка.

В Каменском районе из-за атак, продолжавшихся 10 и 11 августа, пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Обоих госпитализировали в больницу.

В Богдановской общине в результате удара беспилотников погиб 66-летний мужчина. Также поврежден частный жилой дом.

В Никопольском районе в течение 10 августа российские войска совершили более 120 атак по пяти прифронтовым общинам района, используя FPV-дроны, беспилотники и артиллерию.

В Никополе 57-летний мужчина получил смертельные ранения в собственном доме. Еще один 76-летний житель получил осколочные ранения и травмы – его госпитализировали.

Кроме того, во время атаки FPV-дронами по районному центру пострадали еще два человека.

Напомним, что в Славянске Донецкой области возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов центрального рынка. Пока известно о шести раненых.