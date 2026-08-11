На Київщині чоловіка під час застілля забили на смерть

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У Київській області чоловіка вбили прямо під час застілля. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Злочин стався на Обухівщині. Як з'ясували правоохоронці, 37-річний чоловік був у квартирі свого 54-річного товариша. Вони влаштували застілля з алкоголем. Коли в них сталась сварка, молодший чоловік завдав старшому численних ударів руками та ногами в область голови й тулуба потерпілому і пішов з місця події.

Потерпілий від отриманих травм помер до приїзду медиків. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 56-річного знайомого. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався у покинутій будівлі в Новокодацькому районі міста.