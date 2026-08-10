На Київщині чоловік знайшов у квартирі брата мертву людину

Фото: Національна поліція

Злочин стався у Бучанському районі. Чоловік знайшов тіло людини у квартирі свого брата

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Місцевий житель звернувся до поліції. Він розповів, що у квартирі двоюрідного брата знайшов мертвого чоловіка.

Як з'ясувлаось, 47-річний чоловік зі своїм знайомим випивали алкоголь. Коли між ними сталась сварка, він схопив ніж та завдав своєму гостю двох ударів у ділянку тулуба. Від отриманих ран потерпілий помер на місці.

"Після скоєного зловмисник накрив тіло ковдрою та перебував у квартирі протягом ще трьох діб, допоки в помешкання не навідався брат нападника", - кажуть в поліції.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.